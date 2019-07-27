شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الإسكان الاجتماعى: نستهدف تسليم مليون وحدة سكنية بحلول 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إن الوزارة سلمت 250 ألف وحدة سكنية حتى الآن للمستفيدين من محدودي الدخل بالإسكان الاجتماعى، وهى معدلات كبيرة لم تكن تحقق سابقاً.

وأضافت مى عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع عبر فضائية ONE، نستهدف تسليم مليون وحدة سكنية فى 2024، والأولوية فى البرنامج للأسر.

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وتابعت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق بالتعاون مع مؤسسات التمويل العقارى استطاع توفير ما يقرب من 24 مليار جنيه تمويل العقاري من خلال 27 مؤسسة، كما أن %75 من المستفيدين تحت سن 40 عام ونستهدف الشباب.

وأكملت مي عبد الحميد، أن لدينا 20% من المستفيدين بالوحدات السكنية سيدات، كما أجرينا 11 إعلان بنظام القرعة عن حدات سكنية حتي الآن، نستهدف الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً للوحدات المدعومة.