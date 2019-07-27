شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح شارع 306 غدا وسيارة الزعيم الناصر تزين حفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وأسامة الشافعى، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، التابعة لصندوق تحيا مصر، غداً الأحد شارع 306 بمساكن شيراتون.

ويستهدف شارع 306 دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب، وخلق متنزه حضاري أمام المواطنين، وتقنين أوضاع عربات المأكولات المنتشرة ببعض الشوارع، والرقابة عليها حفاظًا على صحة المترددين عليها.

واحتفالاً بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، ستكون سيارة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، في استقبال المسئولين وزوار الموقع غداً،

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وصرح أسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة أسواق مصر إكسبريس، التابعة لصندوق تحيا مصر، إن الشركة حرصت على وجود سيارة الزعيم جمال عبد الناصر في حفل الافتتاح، اعترافاً بدور القوات المسلحة المصرية في حماية الشعب المصري وإعلاء مصلحته وأمنه القومي فوق أي اعتبار، والوقوف من أجل ذلك في وجه أي معتدي مهما كانت قوته وخطورته، فلا ينسى أحد منا دور ضباط القوات المسلحة في ثورة 23 يوليو، وبعدها ثورة 25 يناير، وكذلك ثورة 30 يونيو.

يذكر أن "شارع 306" هو المشروع الرئيسي لشركة " أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة" التابعة لصندوق تحيا مصر، وهو عبارة عن مجمع وحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات وبعض الحرف اليدوية والتراثية، ومخطط أن يتم إنشاء 150 شارع منه ليكون خلال الفترة المقبلة أكبر ملتقى لمقدمي الأغذية والمشروبات في مصر والشرق الأوسط.