شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 4.4 مليون مواطن بحملة 100 مليون صحة و600 ألف طالب بالسمنة والتقزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أن إجمالى من تم فحصهم فى مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة من بداية الحملة وحتى5 مايو بلغ 4216790 مواطن، ومن طلاب المرحلة الإعدادية بلغ 156016 وحتى 22 مايو 10861 مواطن، ومن تم فحصهم فى لجنة الشكاوى 40014 مواطن وإجمالى عدد الوافدين المفحوصين 19739 مواطن ومرضى وحدة المناعة لجنة حميات امبابة بلغ 36 مواطنا ، بإجمالى 4432595 مواطن.

وأضافت سرور فى تقرير للمديرية النصف سنوى عن النصف الاول لعام 2019، أن عدد المستفيدين فى حملة السمنة والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية بلغ 602087 طالبا، وعدد المستفيدين فى مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى فى أبو النمرس 3442 مواطنة، وفى العمرانية 529 مواطنة .

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وجاء بالتقرير أن عدد من استفادوا بإجراء الأشعة، ففى حالة الاشعة العادية استفاد 31684 مواطنا ، وأشعة الأيكو استفاد 349 مريضا، والموجات فوق الصوتية استفاد 9615 مريضا، وأشعة الدوبلر استفاد 73 مريضا ، والأشعة المقطعية استفاد 1123 مريضا، والـ cram استفاد 595 مريضا، والمناظير استفاد 62 مريضا، والرنين المغناطيسى استفاد 271 مريضا، وقسطرة القلب استفاد 4916 مريضا، والماموجرام استفاد 24 مريضا .