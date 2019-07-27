شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "الجيزة" ترفع القمامة من منشية النصرية إستجابة لشكوى قارئ عبر صحافة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابة لشكوى القارئ سعد إسحق، المقيم بمنشية التحرير التى أرسلها عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع يشكو من انتشار القمامة بالمنطقة أمام مدرسة النصرية بمنشية النصرية، أعلنت محافظة الجيزة إنه بعد نشر هذه الشكوى تم على الفور التوجه وإتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع المخلفات.

وكانت شكوى القارئ تتضمن: "نشكو نحن أهالى المنطقة بمنشية التحرير من تراكم القمامة بشكل كبير بالمنطقة وخاصة بشارع 36 متفرع من منشية التحرير ألف مسكن أمام مدرسة النصرية، الأمر الذى يجلب لنا الروائح الكريهة، والأمراض والأوبئة".

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