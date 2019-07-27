محافظ القاهرة يتابع الخدمات المقدمة لأهالى المحروسة بالسلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار اليوم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حى المحروسة، أحد المناطق السكنية الجديدة بحى السلام ثان، حيث تفقد الخدمات المقدمة للمواطنين، من بينها حضانة المحروسة التى أقامتها مديرية التضامن بالقاهرة لخدمة أهالى المنطقة فى اطار حرص المحافظة على توفير كافة الخدمات للمواطنين المقيمين بالمحروسة. وتفقد المحافظ أعمال القافلة الطبية التى تقيمها كلية الصيدلة بجامعة عين شمس فى منطقة المحروسة لمدة أسبوع لتقديم خدمة طبية مجانية لأهالى المنطقة فى تخصصات الأنف والأذن وتنظيم الأسرة والمخ والأعصاب والباطنة والعظام والنساء والقلب والأطفال والجلدية والرمد، إلى جانب وجود معمل للتحاليل الطبية وصيدلية لصرف الدواء بالمجان. Advertisements وتقوم القافلة بعمل تحويلات لمستشفى عين شمس الجامعى للحالات التى تحتاج فحوصات أشمل إلى جانب قيامها بعمل حملات توعية بأهمية النظافة الشخصية وصحة المرأة والعادات الصحية الضارة وخطورة زواج الأقارب.

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