صور.. "القابضة للشرب والصرف الصحى" تستجيب لشكوى أحد القراء عبر صحافة المواطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابة لشكوى القارئ محمد شادى، الذى تم نشرها عبرصحافة المواطن بـ "اليوم السابع" والذى شكى فيها من انتشار مياه الصرف الصحى بنفق الخلايفة بالوراق، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأن هذه المياه كانت نتيجة كسر بخط طرد بدالة الخلايفه، وتم إصلاحه ويتم حاليا نزح المياه بواسطة شفاطات قطاع شمال صرف صحي. Advertisements

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