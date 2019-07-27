شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون الهدى كافيًا عن الأضحية؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، على سؤال أحد متابعيها حول الأضحية للحاج، جاء نصه: "في حالة سفر رب الأسرة للحج وعليه هدي في حجه؛ هل يكون الهدي كافيًا عن الأضحية، أم يجب أن يضحي في بلده؟"
وقالت دار الإفتاء: "الحاج لا يلزمه التضحية في بلده ولا في غيرها عند المالكية، ويجوز عند غيرهم أن يضحي في أثناء حجه مع نسكه أو يوكل من يذبح في فترة أيام النحر، ولا ينتظر حتى يعود؛ لأن الأضحية لها زمن تنتهي بانتهائه، إلا إن كان يعود سريعًا من الحج وقبل انتهاء مدة إمكانية ذبح الأضحية وهو آخر أيام التشريق".
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