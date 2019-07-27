الخليج 365: الجنيه من "ثانى أسوأ" أداء إلى "ثانى أفضل" بالعالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها كيف تحول الجنيه المصرى، من ثانى أسوأ أداء فى العالم إلى ثانى أفضل أداء عالميا. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. بالأرقام.. شهادة دولية للاقتصاد المصرى.. الجنيه من "ثانى أسوأ" أداء إلى "ثانى أفضل" بالعالم.. الحكومة: تقرير "بلومبرج" رصد ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج لـ 25.5 مليار دولار عام 2018.. ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية لـ 44.4 مليار دولار وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر.. أبرز مؤشرات التحسن السيسى يشدد على اتباع الأساليب العلمية فى إعداد اللاعبين وتدريبهم.. الرئيس يجتمع بوزير الإسكان ويستعرض الإطار العام للبنية العمرانية للمدن الجديدة السيسى يشدد على اتباع الأساليب العلمية فى إعداد اللاعبين وتدريبهم.. الرئيس يجتمع بوزير الإسكان ويستعرض الإطار العام للبنية العمرانية للمدن الجديدة الشباب الأفريقى يزور قناة السويس.. مهاب مميش: إنشاء القناة جاء لخدمة العالم Advertisements إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. موقع التنسيق يبدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية غدا إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. موقع التنسيق يبدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية غدا استعدادات لانطلاق النسخة موقع التنسيق يبدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية غدا السابعة من مؤتمر الشباب الشعب التونسى ورؤساء الدول يودعون الباجى السبسى الشعب التونسى ورؤساء الدول يودعون الباجى السبسى محمد منير لـ ”الخليج 365”: الغناء بالنسبة لى معركة وسلاح كنت أنتهى من الألبوم فى شهر واحد.. ودلوقتى بعانى فترات "عشان ألاقى لحن واحد جيد" القمة 118.. الأهلى يتحدى الزمالك فى قمة "فرحة التتويج واستعادة الكبرياء".. لاسارتى يستقر على التشكيل.. وخالد جلال يتسلح بحامد وساسى القمة 118.. الأهلى يتحدى الزمالك فى قمة "فرحة التتويج واستعادة الكبرياء".. لاسارتى يستقر على التشكيل.. وخالد جلال يتسلح بحامد وساسى



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