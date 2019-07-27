بالفيديو.. ريهام سعيد باكية: "شيلت مناخيري ووداني بقت جلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها عانت من مرضها الحالي منذ 3 شهور، ولم تكن السبب في إعلام جمهورها به مؤخرًا.

وأضافت ريهام سعيد في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم السبت: "مش أنا اللي صرحت إني عيانة.. أنا بقالي 3 شهور عيانة ومقلتش لحد ودايما كنت قوية وثابتة ولم أتاجر يوما بمرضي أو حتى بدخولي السجن لأني قوية ولا أحب أن يتعاطف معي أحد".

وعن طبيعة مرضها، قالت: "أنا شيلت وداني ولكن مش تجميل لسه موجودة، هيّ فضيت بقت جلد ومعنديش عضم علشان أنا شلت مناخيري خالص، مكنتش محتاجة تجميل في مناخيري أو أي حاجة.. ولم يحدث ذلك، أنا تعبت وكنت بموت زي أي واحد".

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وأشارت ريهام سعيد، إلى تصويرها كل لحظة في مرضها "لحظة صعبة إني أثبت للناس إني كنت بموت".

وأوضحت أنها كانت دائمًا ما تتواصل مع طبيبها والذي ذكر أنها "بحاجة إلى معجزة" لتخطي مرضها".

واختتمت قائلة: "ربنا شفاني ولو مستكتر عليا إني أخف، دي مشكلتك".