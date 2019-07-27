من شبرا إلى أرض المعارض.. وزير النقل في جولة بالمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

تفقد وزير النقل، مساء اليوم السبت، عددًا من محطات الخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق.

بدأ وزير النقل، جولته بمحطة شبرا الخيمة، لمتابعة عمل أجهزة الـ"اكس راي" وانتظام العمل بشابيك التذاكر وجداول التشغيل، ثم استقل أحد القطارات المتجهة إلى محطة العتبة التبادلية بين الخطين الثاني والثالث، حيث تفقد المحطة واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة وعلى زمن التقاطر.

ووجه وزير النقل مسؤولي المترو بالمحطات ببذل كل الجهود في خدمة جمهور الركاب ثم استقل أحد قطارات الخط الثالث للمترو حتى محطة أرض المعارض.

شدد الوزير على أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، خلال حديثه مع عدد من الركاب، كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتخفيف السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعي.

وأشار إلى أن الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين فيما يتعلق بمترو الأنفاق؛ الأول يتمثل في إنشاء واستكمال المراحل والخطوط الجديدة، والثاني يتمثل في تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني.