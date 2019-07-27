طلب فدية 300 ألف جنيه.. تفاصيل اختطاف "صاحب جيم" لسوري ونجله في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

توصلت جهود الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في أقل من 24 ساعة، إلى ملابسات اختطاف رجل أعمال سوري ونجله في مدينة السادس من أكتوبر.

البداية كانت بتلقي اللواء رمزي البسيوني مدير قطاع أكتوبر، بلاغًا باختطاف رجل أعمال سوري الجنسية ونجله، وأن المتهمين تركوه لتجهيز قيمة الفدية 300 ألف جنيه، وتحفظوا على نجله، حتى تسديد الفدية.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، فريقًا بحث ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وبمشاركة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر والمقدم مصطفى زيدان وكيل الفرقة.

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جهود البحث والتحري للرائد أحمد راغب معاون مباحث قسم ثالث أكتوبر أشارت إلى أن مالك صالة ألعاب رياضية وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وبين نجل مقدم البلاغ على صلاحية رسالة (كمية مستوردة) لمكملات غذائية، وأنه اختطفه ووالده مستعينا بـ3 أشخاص آخرين بعد استدراجهما إلى طريق الواحات.

حسب تحريات المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، ترك المتهمون الأب لتجهيز مبلغ الفدية محذرين إياه من إبلاغ الشرطة رغم كونهم ملثمين.

تّببع رجال المباحث هاتف الضحية بالتنسيق مع قطاع المساعدات الفنية، وأمكن التوصل إلى مكان احتجازه، وتمكن المقدم إكرامي البطران ومعاونه الرائد أحمد راغب من ضبط المتهم الرئيسي وأحد معاونيه وتحرير الابن المختطف.

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط متهمين اثنين شاركا في تنفيذ عملية الاختطاف، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.