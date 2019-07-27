النيابة تصرح بتشريح جثة نجار سقط من الطابق السادس لعقار بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
أمرت نيابة حلوان الكلية، اليوم السبت، بتشريح جثة نجار سقط من أعلى سقالة بالطابق السادس لعقار في حلوان، وتسليمه لذويه لدفنه.
بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم هاني أبو علم، رئيس المباحث، إشارة من مستشفى حلوان العام تفيد استقبال جثة "ر. ع" نجار مسلح، ومقيم بدائرة القسم، ومصابا بكسور في الجمجمة وأنحاء متفرقة من الجسد.
وانتقلت قوة أمنية على الفور لمحل الحادث، وتبين سقوط المتوفى أثناء عمله أعلى سقالة بالطابق السادس لعقار تحت الإنشاء نتيجة اختلال توازنه.
استدعت النيابة عددًا من الشهود لسماع أقوالهم، وكلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.
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