‎زوجان وراء الجريمة.. لغز العثور على جثة عجوز ملفوفة ببطانية في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات العثور على جثة عجوز بها آثار خنق ملفوف ببطانية داخل سيارة فارهة أسفل الطريق الدائري في كرداسة، وتبين أن سائق وزوجته وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة.
تحريات ضباط فرقة شمال أكتوبر توصلت إلى أن ربة منزل استدرجت المجني عليه إلى شقتها بزعم ممارسة الجنس مقابل مبلغ مالي، إلا أنه فوجئ لدى وصوله بزوجها ونشبت بينهما مشاجرة، انتهت بمقتل الرجل الستيني "صاحب مصنع".
وتخلص الزوجان من الجثة بمكان العثور عليها واستوليا على حافظة نقود الضحية، وأمكن ضبطهما في أحد الأكمنة بمحل إقامتهما.
وأقر المتهمان بجريمتهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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