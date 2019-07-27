نشرة الحوادث المسائية.. الداخلية تُحصل 38 مليون جنيه وتأييد إعدام المتهم بحرق "بنزينة المنصورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ضبط مدير شركة وآخر بشركة سياحة لاتجارهما بالعملة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

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الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بترقية اسم الشهيد ملازم أول عمر ياسر إلى رتبة "نقيب"

أصدرت وزارة الداخلية، قرارًا بترقية الشهيد ملازم أول عمر ياسر عبد العظيم سالم، الضابط بمديرية أمن الشرقية سابقًا، استثنائيًا، إلى رتبة النقيب اعتبارًا من أول يونيو 2019.

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الداخلية تلاحق حائزي الأسلحة النارية والهاربين من تنفيذ أحكام بالمحافظات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لتحقيق الانضباط للشارع المصري ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

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تجديد حبس 4 أشقاء بتهمة قتل مالك محل زيوت وإلقاء جثته بالساحل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس 4 أشقاء 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل صاحب محل زيوت بشبرا الخيمة.

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الداخلية: تحصيل 38 مليون جنيه قيمة غرامات سرقة كهرباء خلال أسبوع

شنت شرطة الكهرباء، حملات عدة لملاحقة سارقي التيار من الباعة الجائلين في الشوارع وبعض أصحاب المحال التجارية والمواطنين.

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حصل على 7.5 مليون جنيه.. إحالة مدير "وزير التموين السابق" للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع

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أحال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، "و. ع"، مدير مكتب وزير التموين السابق، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع يقدر بسبعة ملايين ونصف المليون.

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النقض تؤيد السجن من 3 إلى 10 سنوات في قضية "بنات دمياط"

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعون في قضية "بنات دمياط"، وتأييد أحكام السجن الصادرة ضدهم.

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تأجيل محاكمة بديع و46 آخرين في "أحداث قسم العرب" لـ 26 سبتمبر

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و46 آخرين، في اتهامهم بأحداث العنف والقتل التي وقعت بمحيط قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، في أغسطس 2013، لجلسة 26 سبتمبر المقبل؛ لسماع مرافعة النيابة.

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28 يوليو.. محاكمة سعاد الخولي وموظفة بتهمة غسل الأموال بقيمة نصف مليون جنيه

حدد المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 28 يوليو لبدء أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وشريكتها الموظفة بشركة طيران في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه.

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النائب العام يحيل 21 متهمًا بقضية "حرب شوارع وسط البلد" للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 21 متهمًا بالتشاجر واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد إلى محكمة الجنايات.

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النقض تؤيد إعدام متهم أحرق "بنزينة" في المنصورة

أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار عابد راشد، حكم الإعدام على متهم بإحراق محطة وقود في المنصورة ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين عمدا.

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الحبس 3 سنوات لطبيبين بأحد مستشفيات حلوان

قضت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار محمد الشريف، بمعاقبة "سلوى. م" و"مصطفى. ب" بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه في اتهامهما بالتسبب بإهمالهما في وفاة المحامي محمد طه داخل إحدى المستشفيات بحلوان.

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