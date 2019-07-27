مصر | انفراد.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات الإدارة العامة لأمن المواني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفراد.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات الإدارة العامة لأمن المواني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على تفاصيل حركة تنقلات ضباط الإدارة العامة لأمن المواني 2019.

حيث شملت الحركة نقل اللواء محمد عبد العزيز عبد الرحمن مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة ليشغل منصب وكيل الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وتولي اللواء محمد أشرف رياض وكيلا للإدارة العامة لأمن المواني، اللواء أسامة السيد محمد وكيلا للإدارة.

وشملت الحركة تولي العميد نبيل عبد المنعم كمال مساعد مدير أمن البحيرة، العميد محمد وحيد الدين مساعد مدير أمن البحر الأحمر، العميد حسام الدين محمد حسيني مساعد مدير أمن الإسماعيلية، العميد بدري حمدي علي عبد الرازق مساعد فرقة بمديرية أمن جنوب سيناء، فيما تم نقل العميد محمود حسن محمود إلى الإدارة العامة لأمن المواني، العميد ثروت محمد يحيي إلى الإدارة العامة لأمن المواني، العميد طارق إبراهيم شرقي من أمن المواني إلى مديرية أمن البحيرة، العقيد محمد سيف الدين مصطفي من أمن المواني إلى مديرية أمن المنيا.

كما تم نقل المقدم أحمد عادل محمد عبد المنعم من أمن المواني إلى مديرية أمن الغربية، المقدم أحمد محمد عماد الدين من أمن المواني إلى قطاع الأفراد، المقدم شريف محمد أحمد من أمن المواني إلى مديرية أمن البحيرة، المقدم محمد السيد محمد القرضاوي من أمن المواني إلى مديرية أمن كفر الشيخ، المقدم مراجع حامد منصور من أمن المواني إلى مديرية أمن المنوفية، الرائد كريم محمد محروس من أمن المواني إلى الإدارة العامة لاتصالات الشرطة.

والرائد عمرو محمد زكي من أمن المواني إلى قطاع الخدمات الطبية، الرائد شريف بدوي عبد الوهاب من أمن المواني إلى مديرية أمن القاهرة، الرائد حازم أحمد محمد من امن المواني إلى مديرية أمن القاهرة، الرائد وليد عصمت عبد العزيز من أمن المواني إلى مديرية أمن السويس، الرائد هشام صابر مجاهد من أمن المواني إلى شرطة النقل والمواصلات، الرائد كريم حافظ حسن من أمن المواني إلى الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة.

Advertisements

وتم نقل الرائد محمد حامد عوض من أمن المواني إلى الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، الرائد محمد عاصم السيد من أمن المواني إلى مديرية أمن الدقهلية، الرائد مؤمن عادل مبارك من أمن المواني إلى الإدارة العامة للحماية المدنية، الرائد حسام عبد الحليم حامد من أمن المواني إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

والرائد أحمد علاء الدين سليمان من أمن المواني إلى الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الرائد إسماعيل عبد الحليم عبد الهادي من أمن المواني إلى مديرية أمن الجيزة، الرائد خالد عبد الونيس محمد من أمن المواني إلى الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، النقيب حسن علي حسن من أمن المواني إلى مديرية أمن الجيزة، النقيب أحمد محمد حسن من أمن المواني إلى مديرية أمن السويس.

وشملت الحركة نقل النقيب شادي عبد الفتاح محمد من أمن المواني إلى مديرية أمن مطروح، النقيب شريف محمد عبد العزيز من أمن المواني إلى مديرية أمن الإسكندرية، النقيب رمضان كمال إبراهيم من أمن المواني إلى مديرية أمن البحيرة، النقيب عبد العظيم عبد العظيم محمد من أمن المواني إلى مديرية أمن القليوبية، النقيب فهد أحمد محمود من أمن المواني إلى مديرية أمن كفر الشيخ.

والنقيب محمود عبد الله زكي من أمن المواني إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، النقيب علي أسامة علي من أمن المواني إلى مديرية أمن القليوبية، النقيب كريم محمد عبد العزيز من أمن المواني إلى مديرية أمن جنوب سيناء، النقيب عبد الله يوسف عبد الله من أمن المواني إلى مديرية أمن دمياط، النقيب محمد سعد السعيد من أمن المواني إلى مديرية أمن الدقهلية، النقيب شعبان سعد عبد المنعم من أمن المواني إلى مديرية أمن كفر الشيخ، النقيب أحمد حسين عبد العاطي من أمن المواني إلى مديرية أمن الشرقية، النقيب أمير محمد مختار من أمن المواني إلى مديرية أمن جنوب سيناء.

ونقل العقيد حازم عبد الرحمن عزت من أمن المواني إلى الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، النقيب توفيق مصطفي هاشم من أمن المواني إلى مديرية أمن مطروح، النقيب فتحي فتحي رجب مصطفي من أمن المواني إلى مديرية أمن جنوب سيناء، النقيب إسماعيل محمد إسماعيل من أمن المواني إلى الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، النقيب مصطفي محمد محمد من أمن المواني إلى مديرية أمن الغربية.

والنقيب رضا محمد العوضي من أمن المواني إلى مديرية أمن الدقهلية، النقيب محمد مجدي طالب من أمن المواني إلى مديرية أمن دمياط، الملازم أول يسرا مهدي إبراهيم من امن المواني إلى قطاع الأحوال المدنية، الملازم أول سامي السيد إبراهيم من أمن المواني إلى الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، الملازم أول إبراهيم عبد الرحيم موسي من أمن المواني إلى الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.