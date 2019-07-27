أخبار مصر | انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث لدورة تنمية مهارات "أئمة الأوقاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث لدورة تنمية مهارات "أئمة الأوقاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم السبت، فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث لدورة تنمية مهارات أئمة الأوقاف على التحدث الإعلامي بمبني الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، بإشراف حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في تجربة هي الأولى من نوعها في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام .

ويستمر التدريب لمدة أسبوع تدريبا نظريا وتطبيقيا في الفترة من 27 / 7 حتى 31 يوليو الجاري، وقالت الأوقاف، إن التدريب يشمل الجانب التطبيقي والعملي بمقر معهد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو التدريب على مهارات فنون الإلقاء والصوتيات، والمقابلات التلفزيونية، واكتساب مهارات الحديث للراديو، وورش عمل تطبيقية بالاستوديو.

يأتي ذلك في إطار التنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام، وفي دور اهتمام وزارة الأوقاف بأبنائها لتنمية الجوانب العلمية لديهم، وسُبل التواصل العصري الحديث، والسعي الدءوب لمواكبة مستجدات العصر، وصقل المهارات الإعلامية لديهم .