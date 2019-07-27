أخبار مصر | بمشاركة سيارة "عبد الناصر".. افتتاح شارع 306 بشيراتون غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة سيارة "عبد الناصر".. افتتاح شارع 306 بشيراتون غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والأستاذ أسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، التابعة لصندوق تحيا مصر، غداً الأحد الموافق 28 يوليو، شارع 306 بمساكن شيراتون.

ويعد شارع 306 بشيراتون الموقع الثاني الذي يتم افتتاحه في محافظة القاهرة، بعد موقع شارع 306 بمنطقة ألماظة، ويستهدف شارع 306 دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب، وخلق متنزه حضاري أمام المواطنين، وتقنين أوضاع عربات المأكولات المنتشرة ببعض الشوارع، والرقابة عليها حفاظًا على صحة المترددين عليها.

واحتفالاً بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، ستكون سيارة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، في استقبال السادة المسئولين وزوار الموقع غداً، وصرح الأستاذ أسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة أسواق مصر إكسبريس، التابعة لصندوق تحيا مصر، إن الشركة حرصت على وجود سيارة الزعيم جمال عبد الناصر في حفل الافتتاح، اعترافاً بدور هذه الثورة العظيمة في تاريخ مصر الحديث، وما للزعيم الراحل جمال عبد الناصر من إنجازات لازال التاريخ يتحدث عنها حتى وقتنا الحالي.

يذكر أن «شارع 306» هو المشروع الرئيسي لشركة «أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة»، الذراع الاستثماري والتشغيلي لصندوق تحيا مصر، وهو عبارة عن مجمع وحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات وبعض الحرف اليدوية والتراثية، ومخطط أن يتم إنشاء 150 شارع منه ليكون خلال الفترة المقبلة أكبر ملتقى لمقدمي الأغذية والمشروبات في مصر والشرق الأوسط.