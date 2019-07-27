أخبار مصر | "الأوقاف": تعيين 442 إماما وخطيبا جديدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف": تعيين 442 إماما وخطيبا جديدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمدت وزارة الأوقاف اليوم السبت، تعيين عدد 442 إمامًا وخطيبًا جديدًا من الناجحين بمسابقة الأئمة رقم 1 لسنة 20160.

من ناحبة أخرى، تعقد وزارة الأوقاف، مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة، الـ30، يومى 15 و16 سبتمبر المقبل بالقاهرة، بمشاركة دولية واسعة، تحت عنوان: "فقه بناء الدول"، فى اشتباك ومواجهة فكرية للجماعات المتطرفة والتى تستهدف إسقاط الدول.

ويركز المؤتمر على محاور بناء الدول،على النحو التالى:

1 - المحور الأول:

الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول "رؤية عصرية".

التوازن الفقهى بين المسئوليات العامة والخاصة وأثره فى بناء الدول.

ويتناول: مفهوم الدولة وأركانها بين الماضى والحاضر.

الأحكام الفقهية للمواطنة بين التأصيل والمعاصرة.

موقف الإسلام من نظم الحكم الحديثة والمعاصرة.

2 - المحور الثانى:

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فقه الدول وفقه الجماعات، ومحددات وزكائز فقه الدول وفقه الجماعات.

خطاب القطيعة مع الدولة لدى الجماعات المتطرفة.

التشوهات الفكرية في بناء مفهوم الدولة لدى الجماعات.

مسارات الدولة والأمة في التنظيم الدولي المعاصر (رؤية فقهية).

والأثار الإيجابية لفقه الدول والآثار السلبية لفقه الجماعات.

نظرة القانون الدولى لفقه الدول وفقه الجماعات وأحكامها.

3 - المحور الثالث:

عوامل بناء الدول، العوامل السياسية.

العوامل الدستورية والقانونية.

العوامل الاقتصادية.

العوامل الثقافية.