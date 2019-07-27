أخبار مصر | وزير النقل: البحث عن بدائل اقتصادية لتغطية تكلفة رحلات المترو (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: البحث عن بدائل اقتصادية لتغطية تكلفة رحلات المترو (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، ردا على سؤال حول إمكانية نقل البضائع بالمترو، كخطوة لتوفير موارد اخرى للشركة، ولمحاولة عدم اللجوء المتكرر لزيادة أسعار تعريفة تذاكر المترو، إن الجر الكهربائي الذي يعمل به المترو اذا استخدم في نقل البضائع سيكون غير مجزي، بالمقارنة بنقل البضائع من خلال السكك الحديدية، وقطارات الديزل والتي تعد ارخص من الجر الكهربائي.

وأضاف الوزير ردا على الخليج 365، أنه وبالتزامن مع خطة الوزارة لإنشاء مشروعات كبيرة لخطوط مترو الأنفاق، إلا ان خطوط المترو لا تصلح لنقل البضائع، فهي خطوط محددة المسار، زمن التقاطر بها قليل جدا، ولا يجوز إدخال عربات بضائع مع عربات الركاب.

Advertisements

وأوضح انه يتم اتخاذ إجراءات لزيادة موارد المترو، حيث يعملوا على تقليل الهدر، والزام كل من يركب المترو بدفع ثمن تذكرة، وكذلك عمل صيانات دورية بجودة عالية واسعار اقل، كما يتم مراعاة اثناء التعاقدات التي يقوموا بها لتوريد معدات جديدة ان تكون اسعارها مناسبة.

ولفت الى أن سعر التذكرة لا يكفي مصروفات التشغيل، وأن الدولة تتحمل مصروفات البنية الأساسية والإنشاء.