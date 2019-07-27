أخبار مصر | كأول دولة في الشرق الأوسط.. مصر تستضيف المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي فاب ١٥

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأول دولة في الشرق الأوسط.. مصر تستضيف المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي فاب ١٥ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف مصر، كأول دولة في الشرق الأوسط، المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي فاب ١٥، الدورة الخامسة عشر للمؤتمر السنوى لمجتمع فاب لاب العالمي، ينعقد في مصر ابتداءاً من الثامن والعشرين من يوليو وحتى الرابع من أغسطس ٢٠١٩ في الجونة والقاهرة، مما يجعل مصر أول دولة تستضيف المؤتمر في الشرق الأوسط.

يجتمع فاب لاب مصر (تابع لشركة صنعة تيك) مع فاب لاب القاهرة الجديدة (تابع لمؤسسة جيزة للأنظمة التعليمية) لاستضافة وتنظيم مؤتمر فاب ١٥، المؤتمر الضخم المنظم من خلال مركز Bits and Atoms ومؤسسة فاب الدولية.

يعد المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي اكبر وأهم حدث في مجال التصنيع الرقمي في العالم، حيث يستقطب أعضاء وممارسين وباحثين ورجال أعمال من أكثر من ١٦٠٠ معمل تصنيع على مستوى العالم لمدة أسبوع من حلقات النقاش والمحادثات وورش العمل العملية حول مبادئ وتطبيقات التصنيع الرقمي. يصطف لمؤتمر هذا العام أبرز المتحدثين الرئيسيين من جامعات بارزة، ورجال أعمال، وخبراء التكنولوجيا ومصممين، وعلماء آثار وأشخاص تحدثت عنهم مجلة فوربس.

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يعمل المؤتمر على تعزيز المشاركة والمناقشات والتعاون وإنشاء مجتمعات حول مختلف المصالح المحلية والعالمية المتعلقة بالتصنيع الرقمي والابتكار والتكنولوجيا.

إن استضافة فاب ١٥ في مصر سيكون له عظيم الأثر ليس فقط علي مجتمع الصناع المصريين الذي ينمو بشكل كبير، وإنما على المجتمع ككل. في إطارموضوع "الحلول الاجتماعية"، تهدف هذه الجولة إلى بناء تحالفات استراتيجية لتعزيز إدراج الفئات المهمشة، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات التي تمكن المجتمعات من حل مشاكلها وتمكين بعضها البعض. من خلال موضوع هذه الجولة، إن موضوع هذه الجولة يُمثّل فرصة كبيرةلجميع المجتمعات للعمل معًا وتبادل الخبرات التي ستساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين الناس من العمل معاً لمعالجة القضايا الرئيسية التي تواجه العالم من خلال النهوض بالابتكار.

ستغطي هذه الدورة عدة مواضيع ومسارات للعمل على تعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs). سوف يدرس فاب ١٥ "الريادة من أجل النمو"، كوسيلة لمعرفة كيف يمكن أن يؤدي خلق القيمة المشتركة إلى تعزيز ريادة الاعمال والتأثير على المجتمع؛ سيناقش ايضاً ماذا يعني الإتجاه "نحو 4.0" بناءاً على كلاً من الثورتين الرقمية والصناعية. سيناقش الحدث المنهجيات والعمليات التعليمية غير الرسمية والرسمية، بما في ذلك التدريب المهني وبناء القدرات، ضمن موضوع "التصنيع للتعلم". سيعمل مسار "التصميم من أجل التغيير" على أوضاع الإنتاج الإبداعية، بالإضافة إلى دورهم في إثراء الفنون والحرف والحفاظ على التراث الثقافي، في جهود لدراسة مفهوم التصميم المستدام لإنشاء منتجات وأدوات وتقنيات مساعدة محورها الإنسان. سوف تستكشف هذه الجولة أيضاً الانتقال الحضري نحو مدن منتجة محلياً ومتصلة عالمياً في مسار "مدينة فاب". سيتمكن الحاضرون من جميع انحاء العالم أن يعيشوا تجربة متعددة الثقافات مما تتيح لهم توسيع آفاقهم والتعرف على وجهات نظر وأفكار وتحديات جديدة.

تهدف خطة فاب ١٥ التي تستمر أسبوعاً إلى عقد حفل التخرج والمؤتمر في الجونة في الفترة من ٢٨ يوليو إلى ٢ أغسطس، مما سيمكّن الحاضرين من استكشاف جمال البحر الأحمر وتعزيز السياحة في المدن الساحلية في مصر. سيسافر الحاضرون بعد ذلك إلى القاهرة لحضور مهرجان فاب الذي سيعقد في الحرم الجامعي اليوناني بوسط المدينة بالقاهرة، لضمان نقل المعرفة وتعرض مجتمع الصانعين المصريين للمواهب العالمية البارزة. مما سيمنح الحاضرين أيضاً فرصة لإكتشاف عجائب العاصمة والأماكن التاريخية.