أخبار مصر | "النقل": لا مانع من قيادة المرأة للقطارات.. ونسعى لنسف ظاهرة التحرش (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل": لا مانع من قيادة المرأة للقطارات.. ونسعى لنسف ظاهرة التحرش (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن للمرأة في وزارة النقل نصيب الأسد، من حيث المناصب القيادية.

وأضاف الوزير، ردا على سؤال لمحررة بوابة "الخليج 365"، أن النقل تدعم حق المرأة في مواصلات آمنة، لا تتعرض من خلالها للتحرش، وأنهم يبذلون قصارى جهدهم في دعم أمان، وحياء المرأة.

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وعن إمكانية أن توفر النقل وظيفة سائقات لقطارات السكك الحديد، والمترو، قال: "أهلا وسهلا بأي واحدة تحب تسوق القطارات، بس هل هتتحمل مشقة السفر من القاهرة لأسوان، والمبيت خارج منزلها لعدة أيام".

وعن انعكاس ذلك على إحساس النساء بالأمان في القطارات خاصة من التحرش، أوضح أن ذلك يخضع للسلوك الإنساني، ودعا الجميع لمجابهته، بدءا من المجتمع، ثم أفراد الشرطة، وتعهد أنه سيبذل قصاري جهده لصيانة حق المرأة، وعدم خدش حياء المرأة.