شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستعيد 308 ألف متر خلال «الموجة الـ13» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، السبت، قطعة أرض فضاء تقدر بحوالي 60 فدان (252 ألف م2 ) بمدينة السلام تمكنت أجهزة الحى من استردادها من بعض معتادي الاعتداء على أراضي الدولة.

وطالب المحافظ من اللواء محمد حماد رئيس حى السلام ثان بعدم السماح قطعياً أية اعتداءات جديدة عليها مع سرعة تخصيصها من قبل إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بعد تحديد أولويات الاحتياجات في المنطقة سواء لمدارس أو مستشفيات أو غيرها من مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة التنفيذية تمكنت كذلك خلال الموجة الثالثة عشر لاسترداد الأراضي من استعادة ما يقارب 56778 م2 خلال الشهر الجاري بالمنطقة الجنوبية والشرقية.

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وذكر محافظ القاهرة أن حي المعادي تمكن من تنفيذ ازالتين احدهما بمساحة 11 ألف م2 والأخرى بمساحة 9700 م2، وتم استرداد الأراضي المتعدي عليها وتأمينها لمنع الاستيلاء عليها مرة أخرى.

وأشار المحافظ إلى أن حي المقطم تمكن من استرداد قطعتي أرض واحدة بمساحة 9 ألاف م2 والاخرى بمساحة 12 ألف م2، كما تمكنت أجهزة حي البساتين من استرداد قطعة أرض بمساحة 5 آلاف م2.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بحي النزهة بالمنطقة الشرقية تمكنت من استرداد قطعة أرض مساحتها 10 آلاف م2.

وشدّد المحافظ على رؤساء الأحياء ضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها، مؤكدًا أنه لا رجعة نهائياً في ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين المتعدين على أراضي الدولة مهما كان موقعهم.