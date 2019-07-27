شكرا لقرائتكم خبر عن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لفلاح في «حيازة سلاح وبانجو» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، السبت، بمعاقبة فلاح بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، لحيازته بندقية آلية دون ترخيص و«بانجو».

وتعود أحداث القضية للعام الماضي عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة صان الحجر، بضبط «سليمان. س. ع»، 46 سنة، فلاح ومقيم بترعة الشبراوين بدائرة المركز، وبحوزته بندقية إلية دون ترخيص وكمية من نبات البانجو.

وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.