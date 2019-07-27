شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح حقيقة اعتذار «شعراوي» عن زيارة «رمد بورسعيد»: مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد باعتذار الدكتور طارق شعراوي، أستاذ ورئيس قسم «الجلوكوما»، المياه الزرقاء، في جامعة جنيف بسويسرا، رئيس الجمعية الدولية للمياه الزرقاء، عن الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الخبير المصري العالمي لمستشفى الرمد ببورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، الأحد المقبل، وذلك لمناظرة وإجراء بعض الحالات الجراحية لمرضى المياه الزرقاء ببورسعيد، من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

وقال الخبير المصري في حسابه على «فيس بوك»، مساء السبت: «أنا طارق شعراوي، كنت رايح مستشفى بورسعيد للرمد بدعوة كريمة من السيد الأستاذ الدكتور محمد صلاح زميلي وصديقي العزيز، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لإجراء جراحات مجانية، ولا علاقة لمستشفيات المغربي بالدعوة من قريب ولا بعيد، وأستنكر بشدة هذا التعامل المسيء وغير المحترم معي، وأعتذر عن الزيارة بكل أسف».

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وفي تعقيبه على نبأ إلغاء الزيارة، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن «هذا الخبر غير صحيح وإن الزيارة مستمرة»، مشيرًا إلى أن «هذا الاعتذار أعلن عنه الخبير العالمي الأسبوع الماضي بعدما أعلن مستشفى المغربي عن الزيارة، قبل إعلان وزارة الصحة، خاصة أن الزيارة يقوم بها الخبير المصري العالمي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وسيقوم بإجراء عمليات مجانًا للمرضى، كما أنه تكفل بجميع المستلزمات، التي تتطلبها العمليات الجراحية، وكل هذا من أجل الوطن ودعم المنظومة الجديدة»، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة أصدرت بيانا اليوم يوضح فيه تفاصيل تلك الزيارة.

وسيجري البروفيسور طارق شعراوي جراحات متقدمة في مجال الرمد والمياه الزرقاء للمرضى تطوعًا، حيث سيتم توفير كل المستلزمات والأدوات اللازمة للجراحة من الخارج مجانًا، وأن الدكتور محمد صلاح، استشاري القرنية، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، سيرافقه لإجراء عمليات ترقيع وزراعة القرنية للمرضى مجاناً، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والتي بدأت في مرحلة التشغيل التجريبي لها في الأول من يوليو الجاري ولمدة شهرين.

يذكر أن الدكتور طارق شعراوي هو أحد أبناء المستشفيات والمعاهد التعليمية، وعمل بمعهد الرمد التذكاري منذ أكثر من ٢٠ عاماً، ثم سافر لتلقي الدراسة والعمل بسويسرا، وفي عام ٢٠١٢ تم انتخابه كأول رئيس مصري وعربى للجمعية الدولية لجراحات الجلوكوما (المياه الزرقاء)، التي تضم نحو 1500 من كبار الجراحين المتخصصين في جراحات العيون والجلوكوما، كما أنشأ مؤسسة «بلدي» الخيرية للعيون بصعيد مصر، لتقديم الخدمات الصحية وإجراء الجراحات مجاناً لمحدودي الدخل.