شكرا لقرائتكم خبر عن ربط الحوافز بالكفاءة.. تعرّف على مميزات المعلمين في المدارس التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن هناك جهات أجنبية ستتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مراقبة جودة العملية التعليمية بالمدارس التكنولوجية.

وأكد «مجاهد»، خلال لقاء تليفزيوني، السبت، ربط مكافآت وحوافز المدرسين في المدارس التكنولوجية بكفاءة العمل، ويتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والمستثمرين في المدارس.

وأشار إلى توقيع بروتوكول مع الهيئة العربية للتصنيع، لاستغلال مراكز تدريبها في تعليم الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.