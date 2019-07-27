شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية و«دون بوسكو» توقعان بروتوكولًا لتنفيذ «صنايعية مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والأب الراهب جيسودوس أروكيام، مدير عام معهد دون بوسكو بالإسكندرية، السبت، بروتوكول التعاون بين الجانبين لتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية المعتمدة محليًا ودوليًا لطلاب الجامعة، والمجتمع المدنى، تحت الإشراف العلمى والأكاديمى للجامعة، وإصدار شهادة مشتركة ومعتمدة من الطرفين.

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وجاء البروتوكول تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «صنايعية مصر» لتدريب وتأهيل أصحاب الأعمال اليدوية والحرف والمهن المختلفة، وسعيًا من جامعة الإسكندرية وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، على المشاركة بهذه المبادرة، من خلال مركز جامعة الإسكندرية للتدريب المهني الذي أنشأه القطاع لهذا الغرض.

وأكد «الكردي» عقب توقيع البروتوكول أن التنفيذ سيبدأ مباشرة ليستفيد الطلاب من هذه البرامج خلال فترة الإجازة الصيفية، موضحا أن التدريب سيتم بالقاعات وورش الجامعة بكليات الهندسة والتربية والتربية النوعية، والفنون الجميلة، وداخل مبنى إدارة الجامعة.

وأشار إلى التعاون مع معهد «دون بوسكو» كأحد المعاهد الرائدة في التدريب المهني وفق المعايير المعتمدة لدى المعاهد العليا الإيطالية ذات الجودة العالية في التدريب التقني، والتي تتماشى مع تكنولوجيا العصر الحديث، ولا شك أنها ستحقق إضافة كبيرة لمستوى التدريب المهني الذي سيتلقاه الطلاب.