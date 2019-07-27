شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تُعلن حصيلة «تظلمات الثانوية»: بلغت أكثر من 91 ألفًا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وصول عدد طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، إلى 91142 طالبًا/طالبة تقدموا بتظلم من نتيجة الامتحانات حتى الآن.

وأوضح خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات صحفية، السبت، أن العدد الكبير للتظلمات بسبب ارتفاع المجاميع هذا العام وارتفاع الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى من التنسيق.

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وبلغت إجمالي عدد كراسات الامتحانات المتظلم من نتائجها في الدور الأول 268988 كراسة امتحان.

كما بلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة اللغة العربية 49855 تظلمًا، وعدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة التاريخ 5238، والتظلمات الخاصة بكراسات مادة الفيزياء 40055، والتظلمات الخاصة بكراسات مادة الكيمياء 33694 تظلمًا، فيما بلغ عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة الأحياء 31563، والتظلمات الخاصة بكراسات مادة الرياضيات البحتة 15198.

كانت الوزارة فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة، الثلاثاء الماضي، 16 يوليو 2019 وتستمر لمدة (ثلاثين يومًا).