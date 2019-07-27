شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الحجار: عمرو دياب طلب غناء أغنية «عود» لكن الظروف حالت دون ذلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الملحن أحمد الحجار أنه قام بتلحين أغنية «عود» من كلمات الشاعر القدير جمال بخيت، وكان من المفترض أن تغنيها مطربة شابة، ولكن بعض الملحنين ذكروا أن هذه الأغنية لن تستطيع هذه الفنانة الشابة غناءها.

وأضاف «الحجار»، خلال حواره في برنامج «المساء مع قصواء»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، أن المطرب القدير عمرو دياب حضر إليه في إمبابة وسمع الأغنية، ولكنها لم تظهر للنور، مستطردًا: «الهضبة جالي بعد سنة وسمعهالي بس كان فيه ظروف مخلتهاش تطلع للنور».

وتابع: «عمرو دياب عنده ذاكرة عالية جدا وموهبة تفوق الخيال».