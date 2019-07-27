شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تسلم حجاجها تأشيراتهم.. و«عزام» يقدم شرحًا للمناسك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، السبت، برئاسة حسين الزناتي، وكيل النقابة للنشاط، ندوة حول مناسك الحج بحضور الشيخ يسري عزام، العالم بوزارة الأوقاف وإمام وخطيب مسجد صلاح الدين، الذي شرح لحجاج بيت الله الحرام من الصحفيين أعضاء النقابة وأسرهم مناسك الحج وأجاب عن تساؤلاتهم الخاصة بها.

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من جانبه، رحب الزناتى بحجاج بيت الله الحرام من الزملاء الصحفيين وأسرهم في بداية اللقاء، وأوضح أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان قام بمجهود كبير للتيسير على الزملاء في الحصول على التأشيرات، خاصة بعد الإجراءات والنظام الجديد الذي جرى هذا العام عن الأعوام الماضية.

وقال الزناتي إن لجنة الحج والعمرة قامت هذا العام بتنظيم برنامج كامل للحج بالتعاون مع وزارة التضامن عبر مستويين للخدمة، بنفس أسعار حجاج التضامن، هذا بالإضافة لحصولها على ٦٠ تأشيرة للزملاء أعضاء النقابة، وإمكانية التنازل للأب أو الأم.

وعقب الانتهاء من اللقاء قام الزناتى بتكريم الشيخ يسرى عزام، بعدها قاما بتوزيع أوراق السفر والتأشيرات على الزملاء الذين أشادوا بجهود النقابة لإنهاء الإجراءات.