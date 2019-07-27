شكرا لقرائتكم خبر عن يستغرق 3 سنوات بتكلفة 2.9 مليار دولار.. رئيس «المقاولون» يكشف تفاصيل سد «روفيجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن وضع حجر أساس سد روفيجي في تنزانيا شهد احتفالات واسعة، وحضورًا جماهيريًا حاشدًا.

وأضاف «صلاح»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «ما يحدث الآن في تنزانيا يوافق ما حدث عندنا في مصر خلال فترة بناء السد العالي»، متابعًا: «بناء سد في تنزانيا يعتبر حلمًا لهم منذ الستينيات».

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وأوضح رئيس شركة المقاولون العرب أن وزير الكهرباء، محمد شاكر، حضر ممثلًا عن الحكومة المصرية في احتفال وضع حجر الأساس، متابعًا: «رئيس تنزانيا شكر الرئيس السيسي في كلمته، وأثنى على مجهوداته في متابعة ذلك المشروع التنموي».

وأكد المهندس محسن صلاح أن الشركة لها باع ومساهمات في تنمية أفريقيا بشكل موسع، موضحا أن قيمة عقد بناء سد روفيجي تعتبر الأكبر أفريقيًا بالنسبة لشركة المقاولون العرب، بقيمة 2.9 مليار دولار، ويستغرق المشروع 3 سنوات ونصف السنة لتسليمه من جانب الشركة.

وأشار صلاح إلى تقارب الشعب التنزاني مع المصري في العادات والتقاليد، أي أن العمل في تنزانيا يشابه العمل في مصر، على حد قوله، مؤكدا تقدير رئيس تنزانيا للرئيس عبدالفتاح السيسي.