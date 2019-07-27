شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» يبحث أزمة الدروس الخصوصية في نظام الثانوية الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن وزارة التربية والتعليم أكدت عدم أهمية واستفادة الطالب من الدروس الخصوصية في نظام الثانوية الجديد، مشيرة إلى أنه لا يوجد شرح في المدارس، متسائلة: ما الحل؟.

وأوضحت «عبير»، في بيان، السبت، أن «أغلب أولياء الأمور حجزوا الدروس الخصوصية الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي العام الدراسي الجديد، وذلك لعدم حصول أبنائهم على شرح جيد داخل الفصول في المدارس وعدم استيعابهم بشكل كامل وهو ما أثار تخوفاتهم واضطروا للحصول على الدروس الخصوصية حتى ولو كانت لن تناسب النظام الجديد».

وأشارت إلى أن أولياء الأمور في حيرة وتشتيت وخوف على مستقبل أبنائهم، مطالبة الوزارة بالتشديد على المعلمين بضرورة الشرح داخل الفصول وتوضيح كل الأمور للطلاب حتى يستوعبوا ويتفهموا طبيعة نظام التعليم الجديد ويتأقلموا معه وتدريبهم على طبيعة الأسئلة الجديدة، وكذلك تدريب المعلمين على النظام بشكل أكثر، وضرورة قيام الوزارة بإعداد نشرة أو كتيب يتضمن الطريقة الأفضل للمذاكرة والتعامل مع النظام الجديد والإعلان عن نظام الدراسة والمواد للصف الثاني الثانوي بالعام الجديد، مستطردة: «أولى ثانوي العام الدراسي المنتهي كانت تجريبية ونجاحا ورسوبا فقط، لكن الصف الثاني الثانوي في العام الجديد عليها درجات وتحدد مصير الطالب، وبالتالي لازم الوزارة تراعي ذلك وتواجه أي صعوبات أو أخطاء».

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وناشدت مؤسس الاتحاد، الوزارة بتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي في الأسبوع الأول من العام الجديد حتى يستطيعوا التعامل معه وتلاشي ما حدث بالعام الماضي من تأخيره، ما تسبب في ارتباك وقلق وتوتر أولياء الأمور والطلاب.

وتفاعل أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، حيث قالت ولي أمر: «الكل بيدي دروس علشان الطالب يفهم المنهج إنما النظام الجديد مفيش مدرس مستوعبه بالدرجة الكافية إنه يشتغل بيه على الطلبة».

وأضافت ولي أمر أخرى: «طب المعلومة هتوصل للطالب إزاي والوزير بيقول كتاب المدرسة ده تتفسحوا فيه، نجيب منين المعلومة اللي ندخل بيها الامتحان، عايزين نماذج امتحانية على شاكلة الامتحان، الدروس الحصة تمنها انضرب في 2و3، ارحمونا يافندم، ده غير إنها بقت سبوبة، وعلى سنتين للتراكمية، العبء بقي زيادة ع الأسرة المصرية».

واستكملت ولي أمر أخرى: «الوزارة بتاخد المدرسين تدربهم وبعدين المدرسين يشتغلوا بيه في دروسهم الخصوصية ومفيش شرح في المدرسه فيلجأ الطالب للدروس الخصوصية».