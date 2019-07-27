شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع فى "مواجهة التنمر" بمؤتمر بنات ثانوى لأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت لجنة ثانوى بأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية مؤتمرها السنوي لشابات ثانوي في بيت مارمرقس بالعجمي، شارك فيه 350 شابة من 25 إيبارشية وحي، وحمل اسم "كنتوسوجي" وهو فن إصلاح الفخار بماء الذهب حيث اختتم أعماله أمس الجمعة.

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تناول المؤتمر فكرة إعادة إصلاح الكسور النفسية والضعفات الشخصية، وحاضر فيه الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى. وعدد من الآباء الكهنة والخدام.

تمت على مدار أيام المؤتمر دراسة سفر حجي بالكتاب المقدس كما أقيمت مجموعات حوار حول موضوع "التنمر".