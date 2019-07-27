شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشارك شباب مبادرة "عيشة نضيفة" تنظيف "ملاعب شيحة" بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منطقة ملاعب شيحة بحى السلام ثان، وذلك بالتزامن من تنفيذ مبادرة تطوير وتنظيف المنطقة التى انطلقت منذ أيام تحت عنوان "عيشه نضيفة" بالتنسيق مع جمعية خيرية حى السلام.

وأشاد محافظ القاهرة بما قدمه الشباب خاصة بعد تحويل منطقة كانت أعمال النظافة بها متدنية للغاية، إلى منطقة حضارية نظيفة كما تم زراعة الأشجار ونشر الوعى البيئى بين السكان.

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وشارك فى المبادرة، إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء محمد حماد رئيس حى السلام ثان، واللواء عادل أبو الحديد رئيس هيئة نظافة وتجميل محافظة القاهرة، بالإضافة لشباب المنطقة والجمعية الخيرية

وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن هدف الحملة هى التوعية البيئية للمواطنين ويتبعها العمل على الارض وبدأت يوم 14 يوليو ومستمرة 31 يوليو المبادرة فى إطار توجيهات الرئيس السيسي لدعم الشباب والمجتمع المدنى .