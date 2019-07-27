شكرا لقرائتكم خبر عن تراشق حاد بالألفاظ بين ترامب ونائب ديمقراطى من أصل أفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم السبت انتقادات حادة لنائب ديمقراطى بارز من أصل أفريقى ووصفه بأنه "متنمر متوحش" يجب عليه أن يركز على تطهير بالتيمور، وهى دائرته الانتخابية، بدلا من انتقاد عمل ضباط الهجرة الأمريكيين على الحدود مع المكسيك.

ووجه ترامب سلسلة من التغريدات اللاذعة للنائب إيلايجا كامنجز، وهو ديمقراطى يرأس لجنة الرقابة فى مجلس النواب، بعد أن وصف ترامب بالعنصرى وانتقد بشدة سياساته المتعلقة بالهجرة.

وردت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسى بيلوسى للدفاع عن كامنجز الذى وصفته بأنه بطل الحقوق المدنية والعدالة الاقتصادية وقالت على تويتر "نرفض جميعا الهجمات العنصرية عليه وندعم قيادته القوية".

وقال ترامب على تويتر "النائب إيلايجا كامنجز متنمر متوحش... يصرخ ويصيح على الرجال والنساء العظام القائمين على حراسة الحدود بشأن الأوضاع على الحدود الجنوبية بينما فى الواقع منطقته فى بالتيمور أسوأ بكثير وأكثر خطرا. منطقته تعتبر الأسوأ فى الولايات المتحدة".

وأضاف "الحدود نظيفة وفعالة وتدار بكفاءة ولكنها مكتظة فحسب. منطقة كامنجز مقززة وممتلئة بالفئران والقوارض. إذا قضى مزيدا من الوقت فى بالتيمور ربما يتمكن من المساعدة فى تنظيف هذا المكان القذر بالغ الخطورة".

وفى تغريدة أخرى تساءل ترامب عن المبالغ التى تنفق على بالتيمور وقال "إلى أين تذهب كل تلك النقود؟ كم منها يُسرق؟ حققوا فى الفوضى والفساد هناك على الفور".

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ووجه كامنجز انتقادا حادا الأسبوع الماضى للقائم بأعمال وزير الأمن الداخلى كيفين مكلينان بشأن الأوضاع على الحدود وقال "تشعر أنك تفعل عملا عظيما، حقا؟... ماذا يعنى ذلك؟ عندما يجلس طفل على غائطه ولا يمكنه الاستحمام... لن يقبل أى منا بأن يكون أطفالهم فى مثل هذا الوضع".

تأتى تصريحات ترامب بعد هجومه الشرس قبل أسبوعين على أربع نائبات ملونات فيما اعتبره مجلس النواب الذى يهيمن عليه الديمقراطيون تصرفا عنصريا.

ورد كامنجز بشكل مباشر على تغريدات ترامب وقال على تويتر "السيد الرئيس.. أذهب للمنزل فى دائرتى كل يوم وفى كل صباح أستيقظ وأكافح من أجل جيراني. مهمتى الدستورية هى الرقابة على السلطة التنفيذية. لكنها مهمتى الأخلاقية أن ادافع عن سكان دائرتي".

ووصف رئيس بلدية بالتيمور بيرنارد يانج تصريحات ترامب بأنها "مؤذية وخطيرة".

وقال على تويتر "من غير المقبول على الإطلاق من القيادة السياسية لبلادنا أن تشوه سمعة مدينة أمريكية مليئة بالحياة مثل بالتيمور وأن تشن هذا الهجوم الشرس على النائب الأمريكى إيلايجا كامنجز وهو وطنى وبطل".