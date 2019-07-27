شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تسكين ضيوف الرحمن بفنادق المدينة المنورة بمحيط الحرم المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد فيديو لوزارة الداخلية تسكين البعثة المصرية للحجاج بالمدينة المنورة بمحيط الحرم المدني، حيث أكد اللواء عمرو لطفي مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية، أن غرف العمليات في المدينة المنورة لم ترصد أي شكاوى لجميع الحجاج بصفة عامة والقرعة بصفة خاصة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبعثة الحج ، أن الضباط المشرفين على بعثة حجاج القرعة يرتدون للمرة الأولى سترات تحمل شعار وزارة الداخلية ليتعرف عليهم الحاج بكل سهولة ويسر وحتى يستطيع تمييزهم دون غيرهم؛ على نحو يشعره بالطمأنينة طوال فترة تواجده بالأراضي المقدسة .

وأضاف أنه يطبق هذا العام للمرة الأولى أيضا تجربة تخصيص وحجز فنادق كاملة لحجاج القرعة دون غيرهم، حيث تم إسناد 3 فنادق كاملة لبعثة حجاج القرعة فى المدينة المنورة.

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وتابع اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج أنه تم استحداث منظومة إلكترونية للتسكين الآلي لجميع الحجاج، بحيث يستطيع الضابط المتواجد في كل فندق عبر جهاز قارىء الباركود من معرفة رقم غرفة الحاج، وهو الأمر الذي أدى إلى إنهاء ظاهرة تكدس الحجاج في بهو الفنادق .

وأشار اللواء عمرو لطفي إلى أنه بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للحاج ، حرصت وزارة الداخلية هذا العام، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، على توفير واعظين وواعظات للإجابة على تساؤلات واستفسارات الحجاج .