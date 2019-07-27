شكرا لقرائتكم خبر عن التربية والتعليم: المدارس التكنولوجية التطبيقية تقبل الطلاب من سن 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن هناك أنواع جديدة من المدارس التكنولوجية التطبيقية.

وأضاف مجاهد، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المدرس التكنولوجية هي نوع جديد يطلق عليه التعليم الفني المتطور.

وأشار الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني إلى أن المدارس التكنولوجية التطبيقية تقبل الطلاب من سن 15 سن،ة والغالبية العظمي يستمر 3 سنوات، ومنهم يستكمل عامين ويحصل على دبلوم عالى، ويطلق عليه فني أول وبعضهم من المتفوقين يستطيع الالتحاق بالجامعة.

Advertisements

وكشف نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أن الدولة قامت بافتتاح ثلاثة جامعات تكنولوجية بعد انتهاء فترة الدراسة الثانونية الفنية وسيتم زيادتها إلى 8 جامعات تكنولوجية وتركز على الصناعة واحتياجات الصناعة والمهارات المطلوبة في سوق العمل.

وتابع الدكتور محمد مجاهد أن بني سويف لديها جامعة تكنولوجية ليلتحق بها خريجي مدارس التعليم الفني، موضحا أنه تم إنشاء مدرسة الضبعة النووية ويتم الدراسة فيها على 5 سنوات، وتم نقل الطلاب إلى تلك المدرسة في مدينة الضبعة بعد أن كانوا يدرسون في القاهرة في البداية.