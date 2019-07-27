شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن عددا من التقارير اليوم السبت، منها توجيه الرئيس السيسي بإتمام تشييد مدن الجيل الرابع، وإعلان وزارة التعليم العالى نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق غدا، وتحقيق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلى عائد منذ إنشائها بـ 3.6 مليار جنيه.





السيسى يستعرض الإطار العام للبنية العمرانية للمدن الجديدة ويوجه بإتمام تشييد مدن الجيل الرابع





التعليم العالى تعلن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق غدا.. وبدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية مساء الأحد





المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقق أعلى عائد منذ إنشائها بـ 3.6 مليار جنيه





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