شكرا لقرائتكم خبر عن طلبوا 60 ألف جنيه من أهله.. تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة جثة كاهن كنيسة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا، فى إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بسرقة تابوت به رفات كاهن من داخل مقبرته بإحدى قرى مركز مغاغة، بعد أن ساوموا أقاربه للحصول على مبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه.

تلقت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، إخطارا من وحدة المباحث بمركز مغاغة، بورود بلاغ من مطرانية مغاغة والعدوة بسرقة رفات جثة القمص جرجس القمص، كاهن كنيسة مارجرجس بقرية جزيرة شارونة.

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على الفور تم تشكيل من ضباط البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة، وتبين أن المتهمين بسرقة الجثة والاتصال بأسرة الكاهن ومساومتهم على إعادتها مقابل 60 ألف جنيه، هما: "م ع" 35 عاما ، فلاح، و"ع ش" 25 عاما ، فلاح، مقيمان بقرية شارونة، حيث سرقا جثة الكاهن يوم 13 يوليو ليلا من المقابر، ووضعوا رفاته بمقابر أخرى مجاورة ثم اتصلوا بالأسرة للمساومة على دفع مبلغ مالي نظير إعادة الرفات.

ونجحت سلطات الأمن في ضبط المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بما جاء بتحريات فريق البحث وأرشدا عن مكان جثة الكاهن الذى تم إعادتها للمقبرة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.