شكرا لقرائتكم خبر عن بروفيسور مصرى عالمى يجرى جراحات عيون متقدمة ببورسعيد بمنظومة التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة بورسعيد، أن الدكتور طارق شعراوى، أستاذ ورئيس قسم "الجلوكوما" المياه الزرقاء فى جامعة جنيف بسويسرا ورئيس الجمعية الدولية للمياه الزرقاء، سيقوم بزيارة مستشفى الرمد ببورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد غدًا الأحد، لمناظرة وإجراء بعض الحالات الجراحية لمرضى المياه الزرقاء ببورسعيد، من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

وقال، بيان لمحافظة بورسعيد، إن البروفيسور طارق شعراوي، سيقوم باجراء جراحات متقدمة في مجال الرمد والمياه الزرقاء للمرضى تطوعاً، حيث سيتم توفير كافة المستلزمات والأدوات اللازمة للجراحة من الخارج مجانًا.

ويشير إلى أن الدكتور محمد صلاح، استشاري القرنية ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، سيرافقه لإجراء عمليات ترقيع وزراعة القرنية للمرضى مجانًا، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والتي بدأت في مرحلة التشغيل التجريبي لها في الأول من يوليو الجاري ولمدة شهرين.

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يذكر أن الدكتور طارق شعراوي هو أحد أبناء المستشفيات والمعاهد التعليمية، وعمل بمعهد الرمد التذكاري منذ أكثر من 20 عامًا، ثم سافر لتلقي الدراسة والعمل بسويسرا، وفي عام 2012 تم انتخابه كأول رئيس مصري أو عربى للجمعية الدولية لجراحات الجلوكوما (المياه الزرقاء)، التى تضم نحو 1500 من كبار الجراحين المتخصصين فى جراحات العيون والجلوكوما، كما أنشأ مؤسسة "بلدى" الخيرية للعيون بصعيد مصر، لتقديم الخدمات الصحية وإجراء الجراحات مجاناً لمحدودي الدخل.