شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير داخلية أردوغان يدافع عن تحرش ضابط تركى بفتاة محجبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضحت مواقع تركية معارضة، رجال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وتأييدهم لتحرش شرطة أردوغان بالمحجبات فى تركيا.

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ونشرت مواقع تركية معارضة فيديو علق عليه قائلا: سفالة الإخوان المسلمين في تركيا، فوزير داخلية أردوغان، دافع أمس عن ضابط تحرش بفتاة تركية محجبة وبرر التحرش أن والدها ينتمي لجماعة جولن.

وتابعت: هل لأن أبوها من جماعة جولن يكون الاعتداء الجنسي عليها مشروعاً، هل هذا كلام يليق بوزير أم بقواد ؟