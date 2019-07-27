أخبار مصر | مصر تشارك في وضع حجر الأساس لمشروع سد روفيجي بتنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تشارك في وضع حجر الأساس لمشروع سد روفيجي بتنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سد روفيجي للطاقة الكهرومائية في تنزانيا الذي يعتبر من أكبر السدود الكهرومائية في إقليم شرق إفريقيا، وتم تنفيذه من خلال الشراكة بين شركة تنزانيا للكهرباء (تانيسكو) واثنان من أكبر الشركات المصرية "المقاولون العرب" و"السويدي اليكتريك".

جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم السبت، حيث تلقت الوزارة دعوة من وزير الطاقة في تنزانيا ميدارد كاليماني للمشاركة في هذه المراسم االتي حضرها الدكتور جون بومبي ماجوفيلي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة.

يمثل المشروع الضخم أحد المعالم البارزة للتعاون بين مصر وتنزانيا، وسيعمل علي تشجيع تنفيذ مشاريع أخرى بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

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ونوهت الوزارة بأن الجانبين المصري والتنزاني بحثا خلال زيارة مؤخرا لوفد تنزاني رفيع المستوى التعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأكدت وزارة الكهرباء المصرية استعدادها الكامل لتقديم أي مساعدة مطلوبة لمشروع روفيجي وكذلك تبادل الخبرات مع تنزانيا في مجال الطاقة.

تجدر الإشارة الي أن مشروع سد روفيجي سيمكن تنزانيا من إنتاج كهرباء ذات اعتمادية عالية وبأسعار معقولة ما سيساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.. كما سيمكن الدولة من التغلب علي عجز الطاقة وسيكون له أثر كبير في دعم قدرات توليد الطاقة الكهربائية، مما سيؤدي إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء، وخلق الكثير من الوظائف وفرص العمل، ليس فقط في تنزانيا ولكن سيدعم التنمية في الإقليم شرق افريقيا حيث أنه من المتوقع أن يتم تصدير فائض الطاقة من المشروع إلى بقية دول إقليم شرق إفريقيا، وتنزانيا هي محور الإتصال مع تجمع جنوب إفريقيا للطاقة SAPP)، وتسعي مصر من خلال عضويتها في تجمع شرق إفريقيا للطاقة (EAPP) إلي تعزيز التعاون الأفريقي الإقليمي وشبة - الإقليمي من أجل الوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في المزيد من تكامل الطاقة بكامل القارة الإفريقية.

كما أعلنت الوزارة استعدادها لتحمل كافة تكاليف تنفيذ برنامج تدريبي متكامل لعدد "20" متدرب تنزاني في مركز أسوان للتدريب على الطاقة الكهرومائية أو أي مركز آخر وفقا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم.