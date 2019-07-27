أخبار مصر | الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "اغتنام الطاعات والخيرات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "اغتنام الطاعات والخيرات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان " اغتنام مواسم الطاعات والخيرات".

وطالبت الوزارة جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وقالت الوزارة إنه في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها ، ننشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيا.

