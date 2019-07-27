أخبار مصر | الوزير لصرافة تذاكر بمحطة مصر: "فاضية ومحدش بيحجز من عندك ليه؟" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزير لصرافة تذاكر بمحطة مصر: "فاضية ومحدش بيحجز من عندك ليه؟" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سأل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، صرافة تذاكر عن خلو شباك تذاكر من الجمهور، قائلا: "فاضية ومحدش بيحجز من عندك ليه؟" فأجابته العاملة بأن موعد القطار قد اقترب وأن أغلب الجمهور قاموا بحجز تذاكرهم بالفعل.

ثم وجه الوزير حديثه للعاملة، قائلا: "اطلبي من رئيس الهيئة يعملك مظلة عند الشباك عشان الجو حر والناس تعرف تقف تحجز في الضلة"، وذلك خلال جولة وزير النقل التفقدية بمحطة مصر برمسيس، اليوم السبت، حيث من المقرر أن يشهد تشغيل عربات الدفعة الأولى من العربات المطورة التي تم إعادة تأهيلها وتطويرها ضمن خطة تطوير وإعادة تأهيل 200 عربة مطورة مع سيماف.