أخبار مصر | القاهرة وموسكو تبحثان ترتيبات قمة "روسيا - إفريقيا" بحضور السيسي وبوتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القاهرة وموسكو تبحثان ترتيبات قمة "روسيا - إفريقيا" بحضور السيسي وبوتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا، والسفير ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسى ومبعوث الرئيس بوتين للشرق الأوسط وإفريقيا، جلسة إحاطة فى مقر وزارة الخارجية الروسية لسفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة لدى موسكو.

تناولت الجلسة ترتيبات قمة "روسيا - إفريقيا"، والمقرر عقدها فى سوتشى يوم 24 أكتوبر المقبل، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.

واتفق الجانبان المصرى والروسى خلال جلسة الإحاطة، على أهمية تلك القمة، باعتبارها حدثًا فريدًا يُعقد للمرة الأولى فى تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، وأكدا على تفاؤلهما بشأن وضع تلك القمة لحجر الأساس لتعزيز وتنمية العلاقات الروسية - الإفريقية.

كما شدد على السفير المصرى، على أهمية القضايا المطروحة أمام القمة، وفى مقدمتها مجالات تعزيز التجارة والاستثمار، والتى تأتى على رأس أولويات الجانبين الروسى والإفريقى، وذلك فى ضوء انعقاد "المنتدى الاقتصادى" على هامش أعمال القمة، والمتوقع أن يُسفر عن عقد شراكات روسية إفريقية، تسهم فى دفع مسيرة التنمية فى القارة، وهو أحد الأهداف التى تحرص مصر على تحقيقها ضمن رئاستها للاتحاد الإفريقى العام الجارى.