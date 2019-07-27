أخبار مصر | 'الصحفيين' تسلم حجاجها التأشيرات وتقدم شرحًا للمناسك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تسلم حجاجها التأشيرات وتقدم شرحًا للمناسك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، اليوم السبت برئاسة حسين الزناتي وكيل النقابة للنشاط ندوة حول مناسك الحج بحضور الشيخ يسري عزام العالم بوزارة الأوقاف، وإمام وخطيب مسجد صلاح الدين، الذي شرح لحجاج بيت الله الحرام من الصحفيين أعضاء النقابة وأسرهم مناسك الحج وأجاب عن تساؤلاتهم الخاصة بها.

من جانبه رحب 'تلزناتي" بحجاج بيت الله الحرام من الزملاء الصحفيين وأسرهم في بداية اللقاء، وأوضح أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان قام بمجهود كبير للتيسير على الزملاء في الحصول على التأشيرات خاصة بعد الإجراءات والنظام الجديد الذي جرى هذا العام عن الأعوام الماضية.

وقال "الزناتي" إن لجنة الحج والعمرة قامت هذا العام بتنظيم برنامج كامل للحج بالتعاون مع وزارة التضامن عبر مستويين للخدمة، بنفس أسعار حجاج التضامن، هذا بالاضافة لحصولها على ٦٠ تأشيرة للزملاء أعضاء النقابة، وأمكن التنازل لها للأب أو الام.

وعقب الانتهاء من اللقاء قام "الزناتي" بتقديم تكريم من النقابة للشيخ يسري عزام، بعدها قاما بتوزيع أوراق السفر والتأشيرات للزملاء، الذين أشادوا بجهود النقابة لإنهاء الإجراءات والحصول على التأشيرات.