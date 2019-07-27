أخبار مصر | الوزير لموظفة قطع التذاكر: "لو في مواطن محتاج تذكرة ومافيش اعرضي عليه تذكرة واقف" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزير لموظفة قطع التذاكر: "لو في مواطن محتاج تذكرة ومافيش اعرضي عليه تذكرة واقف" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المهندس كامل الوزير، وزير النقل من إحدى موظفي قطع تذاكر بوجه قبلي في محطة مصر برمسيس، عرض كافة الخدمات المتوفرة لديها للمواطنين.

وقال الوزير: "لو في مواطن محتاج تذكرة ومفيش اعرضي عليه تحجزيله تذكرة واقف"، واستطرد قائلا: "ولو مفيش أماكن ممكن ترشحيله القطار التالي".

ثم توجه الودير للمواطن قائلا: "ولو في فرق ساعتين اهلا وسهلا بيك في الكافيتيريا، في المحطة".

جاء ذلك خلال جوله وزير النقل التفقدية بمحطة مصر برمسيس، اليوم السبت، حيث من المقرر أن يشهد تشغيل عربات الدفعة الأولى من العربات المطورة التي تم إعادة تأهيلها وتطويرها ضمن خطة تطوير وإعادة تأهيل 200 عربة مطورة مع سيماف.