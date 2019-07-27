مصر | "رموا الخزينة في النيل".. كشف ملابسات سرقة شركة كورية في أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رموا الخزينة في النيل".. كشف ملابسات سرقة شركة كورية في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل السطو المسلح على شركة كورية في مجال المولدات الكهربائية بمنطقة أوسيم، وتبين أن الشركة لتطوير محطة كهرباء أوسيم، وأن المتهم الرئيسي سائق بالشركة يدعي "نيازي" استعان باثنين من أصدقائه، "روبي" و"ريشة ".

وأوضحت التحقيقات أن إحدي كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الشركة رصدت هروب المتهمين بسيارة سوزوكي في وقت مزامن لوقت صلاة الخليج 365، وبتتبع خط سيرهم تمكنت القوات من ضبطهم بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.

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كانت نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في كشف ملابسات السطو المسلح على شركة وسرقة خزينة بداخلها 287 ألف جنيه، 3 دفايات وجهاز لاب توب، وتبين أن 3 أشخاص وراء السرقة، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقى المقدم مجدي موسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بلاغا مفاده بسرقة شركة مولدات كهربائية بدائرة المركز، وبانتقال قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين سرقة 287 ألف جنيه، 3 دفايات وجهاز لاب توب، وبفحص كاميرات المراقبة تبين لحظة هروب المتهمين مستقلين سيارة سوزوكي.

وبتشكيل فريق بحث ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، توصلت جهوده إلى تحديد هوية المتهمين وبإعداد عدة أكمنة تمكنت قوة أمنية من القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتخلصهم من الخزينة بإلقائها بمياه النيل بعد سرقة ما بداخلها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.