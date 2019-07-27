شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة يزورون هيئة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب زيارة لطلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة لهيئة قناة السويس، أمس السبت، بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وكان في الاستقبال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن أنشطة وفعاليات البرنامج.

الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم زيارة لطلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة لهيئة قناة السويس

وبدأت الزيارة بكلمة الفريق والترحيب بالضيوف ثم لقاء تعريفي عن محور قناة السويس بالكامل وعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة، مرورًا بملاحة التطهير ومشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا والحفاظ على مكانتها الرائدة.

الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم زيارة لطلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة لهيئة قناة السويس

وأعربت الدكتورة رشا عن سعادتها باستضافة الفريق مهاب لها ولقادة المستقبل من طلاب البرنامج لكي يتعرفوا على عظمة القناة وأهمية قناة السويس الجديدة، قائلًة «إننا جزء من أفريقيا وبرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي أطلقت الأكاديمية البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، ولابد أن ننقل تجربة البرنامج إلى الدول الأفريقية، نستهدف في الدفعة الأولى ٢٩ جنسية أفريقية وسيكون هناك ٤٤ جنسية ممثلة في الدفعة القادمة».

Advertisements

الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم زيارة لطلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة لهيئة قناة السويس

وتحدث الفريق مميش عن أهمية القناة للمنطقة الاقتصادية كاستقبال المواد الخام التي يتم تصنيعها ثم تصديرها كمواد مصنعة، وجذب عدد كبير من المستثمرين، وأشار إلى أنه يتم حاليًا التركيز على تنمية منطقة القناة للاستفادة من الموقع العبقري الفريد لها، من خلال الاعتماد على ثقافة القيمة المضافة والصناعات التكميلية والتوزيع اللوجستي.

الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم زيارة لطلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة لهيئة قناة السويس

تلا ذلك القيام بجولة في القناة لمعاينة القناة الأم والقناة الجديدة والكباري العائمة الموجودة مثل كوبري الشهيد المنسي، ثم القيام بجولة بالسيارات إلى أنفاق الإسماعيلية التي تمر تحت قناة السويس لتسهيل عبور الجمهور والبضائع من وإلى سيناء.

الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم زيارة لطلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة لهيئة قناة السويس

الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها، تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، حيث إن مصر جزء لا يتجزأ من قارة أفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة.

الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم زيارة لطلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة لهيئة قناة السويس

ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الأفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم زيارة لطلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة لهيئة قناة السويس

الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم زيارة لطلاب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة لهيئة قناة السويس