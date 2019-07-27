شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الفاتيكان لدى مصر يفتتح كنيسة للأقباط الكاثوليك في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح سفير الفاتيكان بمصر، برونو موزارو، ورافقه الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، والأنبا بطرس فهيم، مطران المنيا، السبت، كنيسة «مارجرجس» للأقباط الكاثوليك بقرية نجع الدك التابعة لمركز أبوقرقاص.

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حضر الافتتاح الأنبا باسليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج، وعدد كبير من قساوسة وكهنة الكنائس بجنوب المنيا، والمئات من أهالي القرية، تحت تكثيف أمني ملحوظ.

والكنيسة الجديدة جرى هدمها منذ عدة أشهر وإعادة بنائها خمسة طوابق على مساحة 450 مترًا تقريبًا، حيث تم تخصيص الدور الأرضي مكاتب، والطابق الثاني صالة كبيرة للصلاة، والطابق الثالث فصول للتعليم، والرابع قاعة كبرى للاجتماعات، بينما خصص الطابق الخامس للسكن.

وقدّم الأنبا بطرس فهيم الشكر لسفير الفاتيكان برونو موزارو، على حضور الافتتاح وجميع شُعب الكنيسة، وكل الحضور، مؤكدًا أن الكنيسة أنشئت على مستوى جيد وفي وقت قصير، وعقب ذلك بدأ قداس تدشين الكنيسة.