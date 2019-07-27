شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الجيزة: 650 ألف جنيه لتطوير مستشفى الواحات البحرية وتوفير أطباء لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن مستشفى الواحات البحرية شهدت أعمال تطوير خلال الفترة الماضية، واستعرضت أعمال التطوير التى تمت بالمستشفى قائلة: "تم تعزيز المستشفى بمبلغ 100 ألف جنيه للتعاقد مع الأطباء، وتم التنسيق مع مستشفى أم المصريين ومستشفى طوارئ الحومدية على التحويل للحالات من مستشفى الواحات بعد عمل الإسعافات الأولية والكشف المبدئى، كما تم الاتفاق مع رئيس قسم الأشعة فى مستشفى الحوامدية لكتابة التقريرالأشعة المقطعية، وتم التوصيه بتعزيز القافلة العلاجية القادمة للرمد ومرضى الدرن".

وأشارت إلى أنه تم الموافقة على اعتماد مبلغ 300 ألف جنيه لتطوير المستشفى وصيانة الحاسب والآلات والسيارات، كما تم تفعيل وحدة العلاج عن بعد مع مستشفى بولاق الدكرور العام، وتم تزويد وحدات الرعاية الأساسية بلقاح الكلب والعقرب ومصل الثعبان بالمستشفى، كما تم التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ووجود رصيد كافى من الألبان بمركز رعاية الأمومة والطفولة وتوزيعه على الفئات المستهدفة.

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وأكدت سرور، أن الواحات البحرية شهدت قافلة طبية علاجية بقرية القصر بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة وشملت القافلة جميع التخصصات، بالإضافة إلى قرارات علاج على نفقة الدولة، وتنظيم ندوات تثقيفية، وعرض منتجات نوادى المرأة، وإجراء المسح الشامل للفيروسات الكبدية، وتوفير صيدلية لصرف العلاج مجانا، وتطبيق نظام الإحالة للمستشفيات العامة والمركزيه والنوعية.

وأوضحت سرور، أنه تم الموافقة على تعزيز البند المالي لتطوير مستشفى الواحات بمبلغ 250 ألف جنيه، وتم مخاطبة الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة لتعزيز المستشفى باخصائيين (تخدير – عناية مركزة – مبتسرين)، وتم انتداب 2 أطباء (جراحة – عظام) لمدة 3 أشهر، وتوزيع 3 أطباء (عظام – جراحة) لمدة 4 أشهر للترقية، وإضافة عيادة تنظيم الأسرة للقافلة والكشف المبكر على أورام الثدى، وتزويد المستشفى بكافة الأدوية والمستلزمات، ونقل جهاز أوتوكلاف للمستشفى.